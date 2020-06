Liga : Lenglet veut poursuivre son aventure avec le Barça

À la veille de la reprise de la Liga, Clément Lenglet s’est exprimé sur son avenir en Catalogne où il se voit évoluer encore quelques saisons.

Lenglet est “ravi d'être ici”

Clément Lenglet se sent bien au FC Barcelone. Arrivé il y a maintenant deux ans en Catalogne, l’ancien joueur du FC Séville a su convaincre les socios du Barça. Le défenseur central a rapidement pris la place de son compatriote Samuel Umtiti aux côtés de Gérard Piqué. "Oui, je suis à l'aise ici, je m'entends très bien avec tout le monde, j'ai eu deux très bonnes années et je veux continuer dans cette voie, mais ça ne dépend pas seulement de moi. Je suis ravi d'être ici, et j'espère continuer à jouer et gagner des titres", affirme l’international français dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

Dembélé “s'entraîne en marge du groupe”

Clément Lenglet a également donné des nouvelles de son coéquipier français du Barça et de l'équipe de France, Ousmane Dembélé, indisponible depuis février en raison d'une nouvelle blessure à une cuisse. “Il s'entraîne en marge du groupe, il a un programme différent et il travaille avec le club pour revenir le plus vite possible”, a expliqué le défenseur central. “L'arrêt causé par le coronavirus l'a un peu aidé, mais on ne sait pas s'il sera là pour la fin de la saison”, a-t-il précisé.

Le Barca, leader du championnat avec deux points d’avance sur le Real Madrid, retrouvera la compétition samedi à Majorque (18e et relégable), dans le cadre de la 28e journée de championnat.