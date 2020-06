FC Nantes : Un vrai coup dur pour le jeune Anthony Robin

Sous contrat stagiaire au FC Nantes, Anthony Robin n’a pas été conservé par les Canaris. Dans une interview accordée à L’Equipe, le jeune gardien de 19 ans se dit inquiet face au tournant que vient de prendre sa carrière professionnelle.

L'avenir de Anthony Robin s'est assombri

Anthony Robin est un jeune gardien de 19 ans jusqu'ici sous contrat stagiaire avec le FC Nantes. Il vient d'avoir une mauvaise nouvelle de la part de ses dirigeants, plus du tout n’intéressais par ses services. Désormais soucieux de dégraisser leur effectif, en raison de la crise économique provoquée par la situation sanitaire, les responsables du club ne se serrent désormais la ceinture que pour les meilleurs de leurs éléments. La décision des responsables canaris n'a pas été une surprise pour le gardien. « Je l’ai su fin avril, même si j’avais des doutes depuis début janvier », a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien sportif. Anthony Robin n’en veut pas aux FC Nantes, mais avoue que « ç’a été un peu compliqué » d’apprendre la nouvelle parce que dit-il "on ne sait pas comment retrouver un club dans cette période un peu exceptionnelle ».

Après ce coup dur, le désormais ex-Nantais a reçu des conseils du coach des gardiens Anthony Saulnier. Ce dernier lui « a donné quelques pistes, comme Vertou (N3) » et « un coup de fil de Willy Grondin » qui l’a « soutenu dans cette épreuve ». Il n’empêche, le dernier rempart demeure dans le flou sur son avenir. « Mais, sinon, dans l’ensemble, on est un peu livrés à nous-mêmes. Ça arrive à une période clé de ma vie et c’est très compliqué, forcément, car j’ai arrêté mes études », a-t-il indiqué.