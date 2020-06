OL Mercato : Tino Kadewere heureux de faire le grand saut

Joueur recruté par l’OL cet hiver, Tino Kadewere a été officiellement présenté en conférence de presse ce mercredi 10 juin. Il n’a pas dissimulé son bonheur de rejoindre l’Olympique Lyonnais après s’être mis en confiance par ses statistiques au Havre AC.

OL : Tino Kadewere débarque en pleine confiance

Meilleur buteur de Ligue 2, Tino Kadewere a rejoint l’ OL avec lequel il avait signé en janvier 2020. L’attaquant avait été prêté au Havre AC pour six mois dans la foulée de son transfert à l’Olympique Lyonnais. Lors de sa présentation à la presse, il a déclaré « être très heureux de rejoindre l’OL ». Formé dans son pays natal, précisément au Harare City FC, Tino Kadewere avait débarqué en Europe à l’été 2015 pour la première fois. Après un court prêt au Djurgardens IF en Suède (d’août à décembre 2015), il avait été transféré au sein du club basé à Stockholm l’été 2016. Au bout de deux saisons (2016-2018), l’avant-centre de 24 ans a signé au Havre AC. Aujourd’hui à l’OL, il avoue que « sa progression a été très rapide et plutôt atypique ». « Je fais le grand saut aujourd’hui, car je me sens prêt. Le fait d’avoir été meilleur buteur de Ligue 2 me permet d’arriver avec de la confiance », a-t-il rassuré, ensuite. Tino Kadewere est en effet convaincu que « l’OL est un club qui peut l’aider dans ma progression ».

Tino Kadewere ne craint pas la concurrence à l'OL

Tino Kadewere s'est engagé avec les Gones jusqu'en juin 2024, contre un montant de 12 M€, hors bonus. Bien que transféré à l'Olympique Lyonnais à l'hiver, il a gardé la tête sur les épaules lors de son prêt au HAC. Un calme qui a permis au Zimbabwéen de finir meilleur buteur de la Ligue 2, avec 20 buts et 4 passes décisives, au compteur, en 24 matchs joués. C'est donc un joueur décisif qui rejoint l'effectif de Rudi Garcia. Et il ne craint pas la concurrence. « Tout dépendra de mes performances et de celles de mes coéquipiers. Le plus important est de travailler, et le coach prendra sa décision », a-t-il déclaré. Notons que Tino Kadewere sera à la lutte avec Moussa Dembélé et Memphis Depay pour une place de titulaire en pointe de l'attaque lyonnaise.