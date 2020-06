OL : Jean-Michel Aulas veut organiser un tournoi avec le PSG

En marge de la présentation officielle de Tino Kadewere, Jean-Michel Aulas a annoncé son intention d’organiser un tournoi avec le PSG pour préparer la saison à venir.

Jean-Michel Aulas veut organiser un tournoi de préparation

L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, toujours en lice en Ligue des Champions, se sentent pénalisés par l'arrêt définitif de la Ligue 1. En effet, ces deux clubs français ne pourront plus jouer de matchs avant la reprise de la C1 prévue durant le mois d’août. Paris et Lyon redoutent d'être handicapés par le manque de compétition, comparé à leurs adversaires européens. Jean-Michel Aulas a un projet pouvant permettre de remédier à ce déficit physique. Présent en conférence de presse, le président de l’Olympique Lyonnais a annoncé sa volonté d'organiser deux tournois de préparation (masculin et féminin). « On veut organiser deux tournois. L'idée, c'est d'être les premiers pour faire en sorte de pouvoir organiser des matchs », a-t-il déclaré.

Le PSG intéressé, d’autres clubs sont attendus

Poursuivant, Jean-Michel Aulas assure que le Paris Saint-Germain est également intéressé par ce tournoi. « Le PSG et l'OL sont directement intéressés », a-t-il indiqué. En plus de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain, six autres équipes sont attendues pour faire partie de ce tournoi. « On envisage un tournoi sur une ou deux semaines au Groupama Stadium, probablement en 8 équipes réparties en deux groupes », a expliqué JM Aulas. Les noms de l’AS Saint-Étienne, le Stade Rennais ont récemment été évoqués dans la presse, mais des contacts ont également « été pris avec des clubs internationaux », a précisé le président de l'OL. Le but de ce tournoi inédit sera bien entendu « de permettre aux équipes de se préparer aux futures échéances ».