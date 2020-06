AS Monaco : Sur le départ, Danijel Subasic tacle sa direction

Après huit ans passés à l’AS Monaco, Danijel Subasic va quitter le club de la Principauté. S’il garde de bons souvenirs , le portier croate part également une certaine amertume.

AS Monaco : Danijel Subasic remonté contre la direction

Danijel Subasic va quitter l’ AS Monaco où il évoluait depuis 2012. Le club a décidé de ne pas prolonger le contrat du portier de 35 ans. Ce départ s’inscrit sans doute dans l’opération dégraissage annoncée récemment par Oleg Petrov. Dans une interview à Nice-Matin, le vice-champion du monde croate s’est exprimé sur son départ de Monaco. Le gardien de but a critiqué la politique sportive du club où d’importants mouvements sont observés à chaque fenêtre des transferts. « Je pense que c'est devenu un problème. Tous les six mois, ça bouge, les directeurs sportifs, les joueurs », a-t-il souligné. Pour lui, tout club a besoin de certains cadres dans son effectif. « Il faut sentir une ligne directrice. Un objectif. Il faut des cadres, des joueurs de vestiaires. J'espère que le club s'en rendra compte », a poursuivi Subasic.

De bons souvenirs sur le Rocher

Danijel Subasic rappelle à ce sujet qu’il fait partie de ceux qui ont permis au club de se relever après son court passage en Ligue 2. « On a été au top et on a fait gagner beaucoup au club sur les transferts et sur le sportif. Certains ont tendance à l'oublier », a-t-il indiqué. Avec l’ AS Monaco, le Croate a notamment connu la consécration en 2017. Les Monégasques avaient fini champions de France pour la première fois depuis 17 ans. Les troupes de Leonardo Jardim s’étaient également hissées jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils avaient aussi été finalistes de la Coupe de la Ligue. Avec le départ de Subasic, c’est une page qui se tourne sur le Rocher. Néanmoins, l’international croate (44 sélections) préfère garder le positif de son passage à Monaco. « Ça n'enlève rien à l'amour que j'ai pour le club. Je trouve juste dommage que tu laisses partir un Germain à l'OM ou Nabil (Dirar) alors qu'ils ne demandaient rien d'extraordinaire », a-t-il déclaré.