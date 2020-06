OL-Depay, Dembélé, Aouar: Le point de Juninho sur le mercato

Juninho, le Directeur sportif de l’OL a fait le point sur le mercato de l'équipe rhodanienne. Il a notamment évoqué la situation de Moussa Dembélé et Houssem Aouar, deux joueurs importants et très courtisés.

L'OL attend les offres pour Dembélé et Aouar

L’OL n’est pas certain de garder Moussa Dembélé et Houssem Aouar dans son effectif à l’issue du mercato estival. Les deux joueurs se retrouvent dans le viseur de grands clubs européens. Manchester United, Chelsea et l’Inter Milan sont sur les rangs pour Dembélé, et la Juventus, le Real Madrid, Manchester City, Arsenal et Newcastle gardent un oeil attentif sur Houssem Aouar. Juninho a confirmé ces intérêts et s'est dit prêt à réfléchir sur d'éventuelles offres. « Moussa Dembélé et Houssem Aouar font partie des meilleurs joueurs de l’équipe avec un profil différent. On va analyser les offres », a-t-il indiqué en conférence de presse mercredi, lors de la présentation de Tino Kadewere. « Si on perd deux joueurs de ce niveau, on aimerait les remplacer par des joueurs du même niveau », a cependant assuré le Brésilien.

Juninho pourra-t-il convaincre Memphis Depay de prolonger ?

Un autre dossier chaud du club rhodanien cet été, la situation de Memphis Depay, qui a été abordée par le dirigeant de l'OL. L'ancien milieu de terrain a confirmé « des discussions pour une prolongation » de l’attaquant néerlandais. « Memphis est devenu un vrai leader avant sa blessure. On a envie qu’il reste », a lâché Juninho, qui n'a pas manqué de faire savoir que les négociations s'annoncent compliquées. « On ne sait pas si on va arriver à le faire prolonger », a-t-il glissé. Concernant l’avenir de Kenny Tete et Rafael, le collaborateur de Jean-Michel Aulas a fait savoir qu'un des deux joueurs ne sera pas retenu. « On va discuter avec Kenny et Rafa. On sera ouvert à un départ », a annoncé le patron du sportif des Gones. Formé à l’académie de l’OL, Pierre Kalulu devrait son premier contrat professionnel. En négociations avec le défenseur de 19 ans, Juninho «espère une réponse favorable de ce dernier, cette semaine ».