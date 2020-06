FC Metz Mercato : La signature de Vincent Pajot officialisée

Prêté avec option d’achat par le SCO Angers, Vincent Pajot va poursuivre l’aventure avec le FC Metz. Mercredi, le club mosellan a annoncé la levée de l’option d’achat du milieu de 29 ans.

Vincent Pajot s’engage définitivement avec le FC Metz

Nouvelle officialisation au FC Metz. Mercredi, le 15e de Ligue 1 a annoncé le transfert définitif de Vincent Pajot. Le milieu de terrain de 29 ans était arrivé en prêt en provenance du SCO Angers lors du mercato hivernal. Selon le communiqué publié par le club, le natif de Domont s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en 2022. Il entrait dans la dernière année de son contrat avec le club de l’Anjou cet été. L'ancien Stéphanois s’est réjoui de sa signature au FC Metz. « Aujourd'hui, je suis très heureux d'être messin et je me sens très bien ici ! Sur le terrain, nous avons réussi à obtenir notre maintien, et j'en suis le premier satisfait », a confié Vincent Pajot après la signature de son nouveau contrat.

Déjà la quatrième officialisation au FC Metz

Le joueur formé au Stade Rennais SRFC a retrouvé du temps de jeu au FC Metz. Avant son départ à Metz, Vincent Pajot n’avait disputé que six matches de Ligue 1, dont un seul en tant que titulaire. En Moselle, il a été titularisé à sept reprises par Vincent Hognon en championnat. Cette nouvelle prolongation doit d’ailleurs ravir le coach messin. Celui-ci veut une certaine stabilité au sein de son effectif pour la saison prochaine. Avant l'ancien joueur de l' ASSE, trois autres sociétaires du club avaient rempilé. Prêté par l’AS Monaco la saison dernière, Kévin N’Doram s’est engagé jusqu’en juin 2024. Alexandre Oukidja a prolongé son contrat jusqu’en 2023. Matthieu Udol est désormais lié aux Grenats jusqu’en 2024.