LOSC Mercato : Luis Campos sur un joli coup en D2 turque

Toujours à l’affût des pépites, le LOSC pourrait signer son prochain coup en Turquie. Selon les informations de la presse locale, Luis Campos, son directeur sportif, serait intéressé par un crack de deuxième division.

Le LOSC intéressé par une pépite turque

Si jusqu’ici le mercato n'est ouvert que dans l’Hexagone, le LOSC se prépare à piocher dans des championnats étrangers. Selon le média turc TRT Sport, Luis Campos serait très intéressé par Atakan Üner. Âgé de 20 ans, celui-ci évolue actuellement à Altinordu en deuxième division turque. Les qualités du polyvalent attaquant auraient tapé dans l’œil du directeur sportif du Lille OSC. Ailier droit, l’international U21 turc peut autant évoluer tant sur le côté gauche que sur le front de l’attaque. Il réalise par ailleurs, une belle saison en deuxième division. Atakan Üner compte en effet 3 buts et 8 passes décisives en 28 matchs avec le club smyrniote. Des performances qui ne laissent pas le patron du recrutement des Dogues indifférent.

Une première offre de Lille repoussée

Le média turc révèle que le LOSC a déjà adressé une offre à Altinordu. Lille aurait ainsi proposé 1,5 million d’euros + 15% de bonus à la revente. Mais, la formation turque en demande plus pour lâcher son attaquant. Et ce, d’autant plus qu’il est lié au club jusqu’en 2022. Une nouvelle offre plus importante devrait parvenir sur la table des dirigeants de la formation de D2. En cas d’accord, Atakan Üner rejoindrait ses compatriotes Zeki Celik et Yusuf Yazici chez les Dogues. Ceux-ci pourraient faciliter l’intégration de l'attaquant dans l’effectif de Christophe Galtier.