ASSE : gros problème au centre de formation de St-Etienne

Certains clubs, à l'image de l'OM, s'appuient sur leur centre de formation pour renforcer leur équipe, surtout dans ces temps de crise. À l' ASSE, la formation est délaissée et cela n'a pas échappé à Bernard Bosquier, ancien joueur du club.

ASSE : Bernard Bosquier met en doute la formation

Bernard Bosquier a un problème avec la formation de joueurs sous l'actuelle direction de l' ASSE. Pour lui, les joueurs sortant du centre de formation de l' AS Saint-Étienne ne sont pas aussi brillants qu'ils auraient pu l'être. L’ancien défenseur et ex-directeur sportif de l’AS Saint-Étienne explique que le mal des Verts vient du « centre de formation ». « Tant que l’on continuera à privilégier la taille et le gabarit physique aux dépens des manieurs de ballons, nous irons droit dans le mur », a-t-il indiqué, dans Le Progrès. Bernard Bosquier se dit surpris « de constater le déchet technique de ces néo-pros ». Toujours selon lui, « ils devraient savoir tout faire à vingt ans, car la technique on l’acquiert en étant jeune », ce qui n'est pas très frappant au regard des profils de joueurs sortis de l'académie du club. L’ancien arrière se moque même « des clubs qui font signer de jeunes joueurs et parlent de pépite ». « Pépite de quoi ?», s’est-il interrogé dans le journal régional.

Chapeau de Bernard Bosquier à Saliba

Bernard Bosquier est cependant marqué par la performance d’un défenseur sortie de l’Académie de l’ASSE. « Pour moi, la référence c’est William Saliba. Lui, c’est un joueur de football. Il est vif, technique et sait ressortir proprement le ballon, même dans les situations chaudes », a-t-il nuancé. Notons que le joueur de 19 ans avait été la révélation de l'équipe de Jean-Louis Gasset lors de sa première saison (2018-2019) en Ligue 1. Séduit par les qualités technique et physique de Saliba, Arsenal l'avait transféré pour 30 M€, à l’été 2019, puis prêté à son club formateur pour un an.