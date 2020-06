ASSE : Un rendez-vous décisif de l’AS Saint-Étienne fixé

L’ ASSE a un rendez-vous important sur son agenda, hormis la reprise des entrainements fixée au 17 juin. Initialement prévue le 8 juin, ladite entrevue des dirigeants avec la DNCG avait été repoussée.

L'ASSE passe devant la DNCG le 9 juillet

Le rendez-vous de l’ASSE devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) est désormais fixé. Il se tiendra le 9 juillet 2020 d’après L’Équipe. Vu le gros manque à gagner des clubs, en raison de la crise de Covid-19, le passage des Stéphanois devant le gendarme financier du football professionnel en France sera particulier et décisif pour l’AS Saint-Étienne. Particulier parce que la gestion de l’ ASSE, lors des dix dernières saisons, avait toujours été positive. Or cette saison tronquée par l'arrêt des compétitions pourrait mettre dans le rouge l'écurie stéphanoise, à condition de faire une grosse vente ce mercato estival.

Un gros transfert pour sauver les comptes du club ?

Selon le quotidien sportif, Sainté accuse un déficit d'exploitation de près de 14 M€. Néanmoins, « les dirigeants stéphanois espèrent pouvoir finaliser plusieurs dossiers (de transfert, ndlr) d'ici au 9 juillet », afin d’équilibrer ses comptes. Le buteur Denis Bouanga et la révélation Wesley Fofana sont fortement courtisés et pourraient faire l'objet d'offres intéressantes cet été. Pour rappel, l’ASSE s’était dotée d’un budget prévisionnel historique de 109 M€ lors de l’exercice 2019-2020 écourté par la pandémie de Coronavirus. Les Verts ont fini à la 17e place de Ligue 1, compétition arrêtée après 28 journées. Finaliste de la Coupe de France, l’équipe de Claude Puel peut encore se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue Europa, à condition qu’elle remporte la finale contre le PSG.