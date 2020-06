OL-Mercato : Priorité à la défense selon Rudi Garcia

L'OL a lancé officiellement son mercato, ce mercredi, par la présentation officielle de Tino Kadewere. À cette occasion Rudi Garcia a fait une annonce concernant les pistes prioritaires du club rhodanien.

L'OL cherche un défenseur central "en priorité"

Recruté en janvier 2020, Tino Kadewere a été présenté par l’OL, ce mercredi 10 juin, soit deux jours après la reprise des entrainements. Rudi Garcia s’est réjoui de l’arrivée du meilleur buteur de Ligue 2 dans son équipe et attend d'autres renforts. Le technicien a ainsi fait savoir que le recrutement d'un défenseur central est un objectif prioritaire pour l'OL. « On cherche un défenseur central en priorité », a-t-il annoncé. Le Brésilien Marcelo, Jason Denayer ou encore , Joachim Andersen, recrue la plus chère de l'histoire de Lyon ont bien souvent montré des signes de fébrilité lors de l’exercice écoulé.

Rudi Garcia rend hommage à Lucas Tousart

Par ailleurs, Rudi Garcia a officialisé le départ de Lucas Tousart au Hertha Berlin. Prêté à l’OL dans la foulée de son transfert, il ne jouera pas la finale de la Coupe de la Ligue et ne prendra pas part à la suite de la Ligue des champions avec le club rhodanien. Le club allemand souhaite récupérer le milieu de terrain dès la fin de son bail à Lyon, c'est-à-dire, le 30 juin. «On va continuer sans Lucas Tousart. C’est bien dommage », a confirmé l’entraineur des Lyonnais tout en rendant hommage au joueur de 23 ans pour son état d’esprit. « Il incarne ce que peut représenter l’OL, c’est-à-dire le don de soi, l'esprit collectif. Il nous manquera », a déclaré Rudi Garcia.