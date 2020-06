Chelsea mercato : Décision prise pour N’Golo Kanté

Chelsea étudie ses plans concernant le prochain mercato estival. Et, le club britannique voudrait mettre N’Golo Kanté sur le marché au terme de la saison.

Chelsea : N’Golo Kanté sur le marché cet été ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, N’Golo Kanté pourrait quitter Chelsea lors du prochain mercato. Selon les informations divulguées par The Sun, les dirigeants londoniens ont prévu de recruter en masse cet été. Timo Werner (RB Leipzig) ou encore Kai Havertz (Bayer Leverkusen) sont ciblés par les Blues. Le prix du premier estimé à 50 millions d’euros et le second estimé à 60 millions d’euros. Ces deux pistes onéreuses devraient donc avoir des conséquences sur l’effectif de Franck Lampard. La source explique en effet que Chelsea devra vendre afin de pouvoir recruter ces deux cracks allemands. Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, N’Golo Kanté ferait partie des joueurs sur qui le club londonien compte pour renflouer ses caisses.

80 millions d’euros pour N’Golo Kanté

Le média britannique indique que les Blues ne s’opposent plus à un départ du champion du monde qui conserve une belle côte sur le marché des transferts. Le PSG, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone gardent un oeil attentif sur le joueur. Mais pour s’offrir les services du joueur de 29 ans, les clubs intéressés devront sortir le chéquier. Chelsea demande 80 millions d’euros pour son transfert. Avec un mercato affecté par la crise sanitaire, peu de clubs sont à même de s'offrir le milieu de terrain à ce prix.