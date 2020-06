RC Lens, Amiens SC Mercato : Dernières news du dossier Kakuta

Le RC Lens est loin de boucler le dossier Gaël Kakuta, l’une des premières cibles du club depuis l’officialisation de son retour en Ligue 1.

Le RC Lens se fixe des limites pour Gaël Kakuta

Gaël Kakuta va-t-il revenir au RC Lens, son club formateur, ou non ? La question trotte dans la tête des supporters des Sang et Or, depuis que le nom du milieu offensif d’Amiens SC circule en Artois. Les dirigeants du Racing Club sont certes intéressés par les services de leur ancien joueur, mais ils n’ont toujours pas trouvé d’accord, ni avec le club picard ni avec lui. Amiens SC exige 5 M€ au moins pour le transfert de Gaël Kakuta cet été. Et le RC Lens ne veut pas s’aligner sur ce montant. Quant au joueur de 29 ans, ses prétentions salariales constitueraient un blocage dans les négociations. « Lens ne fera pas n’importe quoi et ne grillera pas toutes ses cartouches financières pour Gaël Kakuta », a prévenu un proche du dossier, dans La Voix du Nord.

Amiens SC temporise le transfert de Gaël Kakuta ?

Il faut dire qu’Amiens SC semble jouer la montre, car le Conseil d’État a suspendu la décision de la LFP reléguant le club en Ligue 2. Entretenant le mince espoir d’être maintenu en Ligue 1, le président Bernard Joannin ne va pas se précipiter pour vendre Gaël Kakuta, alors que le marché international n'est pas encore ouvert. Rappelons que le Racing Club de Lens a déjà officialisé le transfert de Corentin Jean du Toulouse FC. Jonathan Clauss (Arminia Bielefeld, D2 allemande), Loïc Badé (Havre AC) et le gardien de but vénézuélien Wuilker Farinez (Millonarios FC en Colombie) devraient suivre.