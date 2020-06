ASSE Mercato : Le Fc Metz menace pour le titi Vagner Dias

Vagner Dias pourrait définitivement quitter l’AS Saint-Étienne cet été. Prêté la saison dernière en Ligue 2 à l’AS Nancy, l’attaquant cap-verdien intéresse le FC Metz.

Vagner Dias dans le viseur du FC Metz

Prêté la saison dernière à l’AS Nancy, Vagner Dias a vu sa saison s’écourter le 29 novembre. Victime d’une luxation de la cheville et d’une fracture du péroné, l’international cap-verdien (1 sélection) n’a pas pu aller au terme de la belle saison qui lui semblait promise. L’attaquant prêté par l’AS Saint-Étienne en était à 8 buts et 3 passes décisives en 18 matches avec l’ASNL avant sa blessure. Malgré ce coup d’arrêt, le polyvalent attaquant intéresse le FC Metz. Selon les informations de L’Équipe, la direction des Grenats a même formulé une offre à hauteur de 3 millions d’euros pour l’ailier de 24 ans. Sa situation contractuelle est intéressante pour le club mosellan. Il ne reste en effet qu’un an de contrat à Vagner Dias à l’ASSE. D’après le quotidien sportif, Claude Puel n’est pas opposé à une vente du Cap-verdien.

Grosse concurrence pour les Lorrains

Comme le FC Metz, d’autres écuries de Ligue 1 souhaitent recruter le natif de Mindelo (Cap-Vert). Des intérêts du Nîmes Olympique et du Stade Brestois sont ainsi évoqués. Brest a même déjà formulé une offre de 1,5 millions d'euros pour Vagner, mais celle-ci a été jugée insuffisante par les Verts. Outre ces deux formations de l’élite, des clubs de Ligue 2 seraient aussi dans les rangs. L’AS Nancy de son côté, souhaite définitivement conserver Vagner Dias sur qui Troyes lorgne également. Selon le journal national, l’AS Saint-Étienne attend au moins 4 millions d’euros pour son polyvalent attaquant.