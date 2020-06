Mercato : Maxime Bernauer rejoint Le Mans (Officiel)

Le Mans devrait se montrer actif au cours de ce mercato estival. Désireux d'être rapidement compétitifs, les Manceaux ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de Maxime Bernauer en provenance du Stade Rennais.

Le Mans officialise une deuxième recrue

Seulement une saison après avoir été promu en Domino’s Ligue 2, Le Mans a terminé 19ème et pourrait retrouver le National (Sauf décision contraire du CNOSF). En attendant, le club prépare déjà la prochaine saison. Les dirigeants manceaux veulent se renforcer à chaque ligne et sont à l’affût pour réaliser des bons coups. Deux jours après avoir recruté Bendjaloud Youssouf en provenance d’Auxerre, Le Mans vient d’officialiser sa deuxième recrue en la personne de Maxime Bernauer. L’ex-international U17 tricolore arrive en provenance du Stade Rennais, où il n’a jamais réussi à s’imposer et n’a été qu’une seule fois sur le banc.

Maxime Bernauer sort d’une saison en National

Prêté à l’US Concarneau cette saison, Maxime Bernauer a pris ses marques en National. Seul joueur de champ de l’effectif à avoir disputé les 25 matchs de championnat, le milieu défensif à également réalisé 2 passes décisives.

« Bonjour à tous, une page se tourne aujourd’hui. Après 7 très belles années passées au Stade Rennais FC, le temps est venu pour moi de relever un nouveau challenge. J’aimerais remercier le club pour la confiance qu’il m’a accordé depuis mes 15 ans » a immédiatement réagi le joueur de 21 ans sur son compte twitter, qui remercie également Concarneau, grâce à qui sa carrière peut enfin se lancer.