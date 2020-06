Monaco : Kamil Glik laisse un indice sur son avenir

Arrivé à Monaco il y a 4 ans, Kamil Glik va très certainement quitter le club de la Principauté. Le défenseur central de 32 ans déclare vouloir finir sa carrière en Pologne, son pays d'origine.

Kamil Glik devrait prochainement quitter Monaco

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu'en juin 2021, Kamil Glik devrait quitter le rocher très prochainement. En 4 saisons avec le club de la principauté, le défenseur central a disputé 167 matchs avec au compteur 14 buts et 7 passes décisives. Le natif de Jastrzębie-Zdrój a également participé à l’épopée monégasque lors de la campagne 2016-2017 de la Ligue des Champions, inscrivant notamment un but salvateur en phase de groupe, à la 94ème minute face au Bayer Leverkusen (1-1). Moins performant ces derniers mois, le joueur de 32 ans est plus proche de la fin que du début de sa carrière qu'il entrevoit désormais dans son pays.

Kamil Glik veut finir sa carrière en Pologne

« Six ans en Italie, quatre ans en France. C'est passé rapidement. J'ai encore 3-4 ans à jouer. Je voudrais définitivement retourner en Pologne de façon permanente et jouer dans un club de première division » a déclaré Kamil Glik dans une interview accordée à Arka Gdynia. S’il désire évoluer dans un club jouant en Ekstraklasa, le solide défenseur passé par le Torino pourrait proposer ses services au Piast Gliwice où il a évolué entre 2008 et 2010 pour un total de 56 matchs joués. Le club polonais a vécu récemment deux saisons compliquées en finissant 11ème et 16ème (soit lanterne rouge). Mais, les derniers résultats avec un titre de champion glané la saison dernière et une actuelle 2è place à une journée de la fin de la phase aller du championnat l'ont repositionné comme une équipe de premier plan.