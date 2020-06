Mercato-PSG : Idrissa Gueye ferme la porte à un départ

Le milieu de terrain du PSG, Idrissa Gana Gueye, a coupé court aux rumeurs qui l’annonçaient sur le départ cet été. L’international sénégalais n’a pas l’intention de quitter le club de la capitale lors de ce mercato.

PSG : Idrissa Gueye rassure pour son avenir

Arrivé l’été dernier au PSG, Idrissa Gueye voit actuellement son nom alimenter la rubrique des transferts. L’international sénégalais est en effet annoncé sur le départ. Plusieurs informations ont fait été de ce que le directeur sportif parisien, Leonardo, aimerait apporter de la taille dans l’entrejeu et ne s’opposerait donc pas à un départ de l'ancien Lillois. Le milieu défensif parisien a réagi à ces rumeurs concernant son avenir. Lors d’un entretien accordé à au média sénégalais emedia, Idrissa Gueye a rapidement rejeté l'idée d'un départ. « Tout se passe bien pour moi au club. Je suis souvent en contact avec Léonardo, et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte », a-t-il assuré. Le joueur de 30 ans est « heureux » à Paris et n’a pas la tête à un départ.

Trés utilisé par Thomas Tuchel

Arrivé l’été dernier en provenance d’Everton, Idrissa Gueye s’est rapidement imposé au sein de l’effectif du PSG qui a longtemps été en quête d'un véritable numéro 6. Le joueur formé à l'académie Diambars au Sénégal fait partie des joueurs les plus utilisés par l'entraineur Thomas Tuchel. Freiné par une blessure en janvier dernier, le milieu défensif a tout de même disputé 31 matchs, toutes compétitions confondues. Il est lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023.