Bordeaux Mercato : Un prétendant surprise pour Samuel Kalu

Après une deuxième saison peu satisfaisante avec les Girondins, Samuel Kalu pourrait quitter Bordeaux cet été. L’attaquant nigérian pourrait atterrir en Turquie pour se relancer.

Samuel Kalu vers la Turquie

La deuxième saison de Samuel Kalu avec les Girondins de Bordeaux est à oublier. L’ailier de 22 ans a affiché une baisse de régime considérable lors de cette saison en Gironde. S’il est vrai que la compétition a été interrompue à la 28e journée, l’attaquant n’a totalisé qu’un seul but et une seule passe décisive en 20 matches de championnat, dont 15 en tant que titulaire. Malgré sa mauvaise passe, l’international nigérian (12 sélections/2 buts) aurait tapé dans l’œil d’une formation turque. Selon la presse nigériane, Samuel Kalu serait sur les tablettes de Galatasaray. Le média Owngoalnigeria révèle ainsi que des négociations ont déjà été entamées entre le joueur et le club stambouliote. D’après cette source, Borde ne devrait pas retenir le Nigérian en cas de belle offre.

Deux ans puis s'en va?

Arrivé à Bordeaux en 2018, Samuel Kalu était attendu cette saison après des débuts timides lors de sa première année. Le natif d’Abia avait terminé son premier exercice avec 3 buts et autant de passes décisives. Pour sa deuxième année chez les Girondins, les dirigeants bordelais espéraient plus de leur attaquant et Paulo Sousa lui a régulièrement donné sa chance. Sous contrat avec Bordeaux jusqu’en 2023, le Nigérian pourrait donc quitter la Gironde dès cet été après seulement deux saisons. Un chèque compris entre 10 et 15 millions d’euros pourrait suffir à convaincre le club au scapulaire. Pour rappel, Bordeaux avait déboursé près de 9 millions d’euros pour s’attacher ses services il y a deux ans.