Macron veut faire en sorte que le football reprenne vite selon Le Graët

Après sa rencontre avec Emmanuel Macron à l'Élysée ce mercredi, Noël Le Graët a affirmé que le Président de la République, Emmanuel Macron, souhaite que le football reprenne "vite" et avec du public.

Le Graët et Macron sur la même longueur d’onde

Et si le retour du foot en France se faisait plus rapidement que prévu ? C’est en tout cas ce qu’espère le Président de la République, Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat et le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, ont discuté, ce mercredi, de la reprise des championnats en France. Les instances politiques françaises étudient la possibilité de faire en sorte que cette reprise puisse avoir lieu avec des supporters dans les tribunes.

“Il veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs”

« Le Président est très au courant de l'actualité du football, a confié le président de la FFF au quotidien sportif L’Équipe. "Il veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs". Le président de la FFF a par ailleurs indiqué que le président français "va consulter des experts médicaux". "Si l'épidémie de coronavirus continue à diminuer, j'ai bon espoir que dès les premiers matchs, il puisse y avoir du public dans les stades. Il y a une chance si l'épidémie de Covid-19 continue de diminuer. Si ce n'est pas le cas, je comprendrai très bien que ce ne soit pas possible. », a ajouté Noël Le Graët

Rappelons que la Ligue 1 ne reprendra pas avant fin août, mais que des matchs amicaux pourraient être organisé au mois de juillet en France.