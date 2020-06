ASSE Mercato : Nathan Crémillieux impatient de rebondir

Nathan Crémillieux n’a pas été retenu par l’ASSE où il a été formé. Libre, il rêve de rebondir le plus rapidement possible dans un club professionnel.

ASSE : Nathan Crémillieux vise un club professionnel

En fin de contrat stagiaire à l’ASSE, Nathan Crémillieux est parti librement du club ligérien. Les Stéphanois n’ont pas jugé bon de lui offrir un premier contrat professionnel. Le défi du jeune gardien de but est maintenant de trouver un nouveau club, afin de faire décoller sa carrière. « Il faut savoir rebondir. C’est dur de voir les autres évoluer quand on stagne soi-même dans son club », a-t-il regretté dans Le Progrès. Pour la suite de sa carrière, Nathan Crémillieux « veut intégrer un effectif professionnel dans un premier temps ». Son objectif étant de vite « découvrir le monde professionnel », opportunité que l’ASSE ne lui a pas donnée. Le gardien de but rêve également « de jouer le plus possible au plus haut niveau ». « Ambitieux », le portier de 20 ans reste ouvert à toutes les propositions. « Je ne ferme aucune porte et je sais que jouer est important à mon âge », a-t-il expliqué dans le quotidien régional.

Crémillieux barré par la forte concurrence à l'ASSE

Nathan Crémillieux avait intégré l’Académie de l’ASSE en juillet 2013, alors qu’il avait 13 ans. Il a joué ensuite avec les U19, puis la réserve. Il a été international Tricolore U16, puis U17 avec la génération 2000, composée de Maxence Caqueret, Amine Gouiri (OL) et Yacine Adli (Bordeaux). Ces derniers évoluent déjà en Ligue 1. « Je suis forcément très heureux pour eux, et peut-être qu’un jour je les retrouverai sur un terrain », a déclaré le natif d'Ardèche. Notons que Nathan Crémillieux n'a pas été conservé en raison de la forte concurrence à son poste dans l'effectif de l'AS Saint-Étienne. En plus de Stéphane Ruffier et Jessy Moulin, les verts peuvent compter sur le très prometteur Stefan Bajic (18 ans).