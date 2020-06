Mercato : Paul Bernardoni explique son départ de Bordeaux

Nouveau joueur du SCO Angers, Paul Bernardoni s’est exprimé sur son départ des Girondins de Bordeaux. Invité de la Team Duga, le portier de 23 ans a révélé pourquoi il a choisi le club de l’Anjou.

Les raisons du départ de Paul Bernardoni

Ancien joueur de Bordeaux, Paul Bernardoni s’est trouvé un nouveau point de chute en signant à Angers. Le portier de 23 ans s’est engagé pour 4 ans avec le SCO. Interrogé par la Team Duga, le natif d’Evry a révélé les raisons de sa signature à Angers. Le gardien de but assure qu’il n’a pas eu sa chance chez les Girondins. A Bordeaux, il devait se contenter de jouer les seconds rôles derrière Benoît Costil, le numéro 1 à ce poste et capitaine du club. En prêt depuis deux saisons au Nîmes Olympique, le portier avait besoin d’un nouveau challenge où il serait certain d’avoir une place de titulaire. « Je cherchais un poste de numéro 1 et qu'on me fasse confiance. Angers est arrivé avec tous ces éléments et Bordeaux ne pouvait pas me les donner », a-t-il confié.

Bernardoni, le successeur de Ludovic Butelle

Paul Bernardoni estime que son départ des Girondins est un deal gagnant autant pour lui que pour son ancien club. « Je pense aussi que ça arrangeait tout le monde. Moi, car je pouvais continuer à jouer, à progresser, et Bordeaux avait besoin de me vendre », a expliqué le nouveau portier angevin. Celui-ci a déjà reçu l’assurance de Stéphane Moulin qu’il sera titulaire dans les cages du SCO. Le vétéran Ludovic Butelle va prendre place sur banc. Le gardien de 37 ans est le numéro 1 à ce poste depuis sa signature en janvier 2018. Avant l’arrivée de Bernardoni, Sébastien Larcier, le directeur sportif d’Angers, avait fait part de son envie de préparer la succession de Butelle. C’est désormais chose faite avec la signature de l’international Espoirs tricolore.