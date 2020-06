ASSE Mercato : Léo Lacroix vers un retour en Suisse

Le contrat qui lie Léo Lacroix à l’ ASSE expire le 30 juin. Il est acquis que le joueur ne sera pas retenu. Libre à la fin de ce mois, le défenseur évoque un possible retour en Suisse.

ASSE : Léo Lacroix en négociations « avec plusieurs clubs »

Ce sera bientôt fini entre l’ASSE et Léo Lacroix après 4 saisons de bail. Le défenseur n’a pas réussi à s’imposer à l’AS Saint-Étienne et part sans avoir rejoué avec les Verts depuis plus de deux ans. Son dernier match avec l'ASSE remonte à une rencontre contre l’OGC Nice, le 21 janvier 2018. Pour relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile, l’arrière central « veut vite rejouer ». Et, il dispose d'opportunités. Léo Lacroix affirme être en négociations « avec plusieurs clubs ». Le joueur aura donc la possibilité de choisir le meilleur challenge possible. Cependant, il n'ignore pas le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid-19 qui a « affecté financièrement » les clubs. « Ça a été une année difficile. La situation est incertaine. Les différents mercatos seront décalés », a-t-il indiqué dans les colonnes du quotidien 20 Minutes. Le défenseur de l’ASSE n’a pas de destination privilégiée. Toutefois, il n’écarte pas la possibilité de retourner dans son pays natal. « On verra si ce sera en Suisse ou ailleurs », a-t-il indiqué.

L'ASSE n'a pas réussi à placer Lacroix au FC Bâle ou à Hambourg

Léo Lacroix avait été recruté par l’AS Saint-Étienne en provenane du FC Sion en toute fin du mercato estival 2016, pour un montant de 3 M€. Après un exercice 2016-2017 et un début de saison 2017-2018 peu convaincants, l'helvète a été poussé vers la sortie par les verts qui l'ont prêté au FC Bâle de janvier 2018 à juin 2018. Revenu dans le Forez , il a été quasi-immédiatement renvoyé en prêt, cette fois au Hambourg SV, en août 2018. Malgré l’option d’achat qui accompagnait les deux prêts du joueur de 28 ans, ni les Bâlois ni les Hambourgeois n’avaient souhaité le garder. Du coup, l’ASSE a été obligée de l'intégrer dans son effectif pendant la saison 2019-2020 écourtée par la pandémie de Coronavirus.