RC Lens Mercato : Mickaël Debève suit Montanier au Standard

Ancien entraineur du RC Lens, Philippe Montanier a été nommé à la tête du staff technique du Standard de Liège, mercredi. Le technicien français ne débarque pas seul en Belgique, mais avec Mickaël Debève, son ex-adjoint au Racing Club.

Viré du RC Lens, Montanier débarque au Standard avec Debève

Limogé du RC Lens le 25 février 2020, Philippe Montanier a rebondi sur le banc de touche du Standard de Liège, le mercredi 10 juin. Il a été nommé à la place de Michel Preud'homme. Ce jeudi, La Voix du Nord indique que l’ancien entraineur du Racing Club est arrivé à Liège avec son bras droit Mickaël Debève dans ses valises. La source croit savoir que « le soldat silencieux (Debève, ndlr) est déjà prêt à repartir au combat ». Ce dernier avait été adjoint de Philippe Montanier au RC Lens entre mai 2018 et février 2020. Ils avaient ainsi largement contribué au retour des Sang et Or en Ligue 1. Avant leur limogeage, le coach de 55 ans et son adjoint avaient un bilan positif de 13 victoires, 8 nuls et 5 défaites, soit 47 points glanés, en 26 journées.

Mickaël Debève poursuit sa carrière hors de France

Mickaël Debève (49 ans) est un ancien joueur (milieu de terrain) du RC Lens. Il a porté les couleurs du club artésien entre 1994 et 2002, soit huit saisons de suite. Il était donc de la génération des Sang et Or qui a remporté le titre de champion de France en 1998 et la Coupe de la Ligue en 1999. Devenu entraineur, il a débuté sa carrière au SC Abbeville. Il a ensuite été entraineur de la réserve du Toulouse FC (2008-2015), puis coach adjoint au sein du staff de l'équipe professionnelle toulousaine, entre 2015 et 2018. De janvier à mai 2018, il a occupé le poste d'entraineur principal des Violets, suite à la démission de Pascal Dupraz. C'est d’ailleurs après son départ du Téfécé qu'il avait rejoint Philippe Montanier, en Artois.