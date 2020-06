Tottenham-Mercato : Werner à Chelsea, Giroud chez les Spurs?

Olivier Giroud pourrait jouer pour un troisième club de Londres. Après Arsenal et Chelsea, Tottenham serait intéressé par le profil du Chambérois.

Chelsea veut faire de la place à Werner

Chelsea apparait aujourd'hui comme le club le mieux placé pour recruter l'attaquant de Leipzig Timo Werner. Cette éventuelle arrivée du buteur allemand chez les Blues pourrait acter le départ d'Olivier Giroud. Car, même s'il a bénéficié d'un temps de jeu plus important avant l'arrêt des compétitions, l'ancien Gunner figurait tout de même derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi dans la hiérarchie des avant-centres cette saison. Une arrivée de Werner pourrait faire perdre une autre place au champion du monde avec pour conséquence, un temps de jeu davantage réduit.

Giroud doublure d'Harry Kane?

Cette situation pourrait faire les affaires du voisin et rival, Tottenham. José Mourinho est en quête d'une doublure à l'indétrônable Harry Kane, d'après le Daily Express. En effet, hormis le jeune Troy Parrott (18 ans), le capitaine des Three Lions est le seul véritable avant-centre de l'effectif du technicien portugais. Sans beaucoup de réussite cette saison, le Coréen Heung-Min Son, le Néerlandais Steven Bergwijn et le Brésilien Lucas Moura se sont essayés à la pointe de l'attaque. L'arrivée d'un numéro 9 serait donc bénéfique aux Spurs . Olivier Giroud, qui a prolongé récemment son contrat avec Chelsea jusqu'en 2021, est estimé à 7 M€ par Transfermarkt.