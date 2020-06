OM : Olympien de la saison, Mandanda succède à Sakai

Grand artisan de la saison réussie de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a reçu le titre "d'olympien de la saison" décerné par les supporters marseillais.

Steve Mandanda devance Dimitri Payet et succède à Hiroki Sakai

Après une saison 2018-2019 compliquée, Steve Mandanda s'est bien relancé. Ses performances ont grandement aidé l'OM dans sa conquête de la deuxième place. Son retour au plus haut niveau a été récompensé par les supporters du club phocéen, qui ont élu leur gardien "Olympien de la saison". En remportant la "finale" face à Dimitri Payet, le joueur le plus capé de l'histoire de l'Olympique de Marseille (549 matchs) succède au défenseur japonais Hiroki Sakai, vainqueur de l'édition 2019 et à Florian Thauvin, récompensé pour la saison 2017-2018.

En Ligue 1, Steve Mandanda a disputé 27 matchs cette saison, pour 27 buts encaissés. L'international français a par ailleurs, réussi à garder ses cages inviolées à 12 reprises. Il a également disputé le seizième de finale de Coupe de la Ligue à Monaco (élimination 1-2), et le huitième de finale de Coupe de France contre Strasbourg (3-1). Yohann Pelé avait disputé le reste de la compétition, qui avait vu l'OM chuter en quart de finale contre l'OL (0-1). Sept ans après son dernier match dans la plus prestigieuse compéition européenne, Steve Mandanda retrouvera avec l'OM les terrains de Ligue des Champions la saison prochaine.