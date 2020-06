OL-Mercato : Des pistes belges pour Héritier Deyonge

Recruté par l’OL lors du mercato estival 2019, Héritier Deyonge n’a toujours pas fait d’apparition au sein de l’équipe professionnelle. Des clubs étrangers sont intéressés par son profil.

OL : Héritier Deyonge prêté au RSC Anderlecht ?

Lors de l’officialisation de la signature de Héritier Deyonge, l’OL avait précisé qu’il intégrerait d’abord la réserve pour y faire ses preuves, afin d’intégrer, si possible, l’équipe professionnelle. Mais, depuis, le jeune défenseur n’a joué que deux matchs avec l’équipe B de l’Olympique Lyonnais. Un dans le championnat de la réserve et un autre en UEFA Youth League. Le joueur en provenance de PSV Eindhoven s’est blessé et a été indisponible pendant plusieurs semaines. En dépit de cette absence des terrains, l’arrière latéral gauche plait à des clubs à l’étranger. Selon les informations de Foot Mercato, le RSC Anderlecht souhaite s’attacher ses services, sous la forme d’un prêt. Des clubs aux Pays-Bas sont également intéressés par le profil de Deyonge, d’après le média.

Successeur de Ferland Mendy

L’OL avait recruté le joueur de 18 ans chez les Fermiers, en juillet 2019, sans payer d'indemnité de transfert, car, il disposait du statut amateur. Les responsables rhodaniens lui avaient fait signer un contrat stagiaire de deux saisons qui court jusqu’à juin 2021. Il avait même été annoncé comme le futur successeur de Ferland Mendy transféré au Real Madrid, quelques jours avant. Mais pour être promu, l'ancien joueur du PSV doit démontrer avec la réserve qu'il peut prétendre à une place dans l'effectif professionnel de l’Olympique Lyonnais. Un groupe où on note les présences de l'expérimenté Fernando Marçal, de Youssouf Koné et du jeune Melvin Bard (19 ans) qui évoulent tous au poste d’arrière gauche.