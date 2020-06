OM-OL Mercato : Aucune offre formulée pour Marcos Paulo

L’OM et l’OL ont dans leur viseur Marcos Paulo, l’attaquant de Fluminense. Mais pour l'heure, le club brésilien n’a reçu aucune offre des deux clubs français pour son joueur.

Fluminense n’a reçu aucune offre pour Marcos Paulo

Marcos Paulo, l’attaquant de Fluminense, attise la convoitise de plusieurs clubs européens. En France, les deux Olympiques, Marseille et Lyon, s’intéressent au profil du crack portugais. La presse brésilienne révélait récemment que l’OM et l’OL seraient déjà venus aux renseignements pour le recruter. Les renseignements portaient sur les exigences salariales du jeune joueur et sur le prix réclamé pour son transfert. Mais Fluminence n'a pour l'heure aucune raison d'envisager un départ de son attaquant en France. En effet, le club de Rio a assuré qu’aucune offre ne lui a été transmise. « Fluminense n’a reçu, pour le moment, aucune offre pour l'attaquant Marcos », peut-on lire sur le compte Twitter du club.

Un joueur estimé à une dizaine de millions

Pour rappel, Marcos Paulo aurait pu rejoindre le CSKA Moscou lors du dernier mercato estival. Le club russe avait formulé une offre de 7 millions d’euros pour son transfert. Une proposition rapidement rejétée par les dirigeants de Fluminense, lesquels attendent plus pour laisser filer le prodige portugais. Le club brésilien réclamerait une offre comprise entre 10 et 15 millions d’euros pour son transfert. Lyonnais et Marseillais sont donc prévenus.