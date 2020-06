PSG : Les confidences de Wanda Nara sur le transfert d'Icardi

Le PSG a définitivement acquis Mauro Icardi . Wanda Nara, l’épouse et représentante de l’attaquant est revenue sur les coulisses de l’opération conclue à 50 M€, hors bonus.

PSG : Wanda Nara met en lumière sa complicité avec Mauro Icardi

Wanda Nara, agent de Mauro Icardi, était au coeur des discussions avec le PSG. Des négociations qui ont débouché sur le transfert de son poulain et époux. Elle a livré des informations sur les coulisses des discussions et assure qu’elle était très à l’aise, car elle connaissait déjà les aspirations de l’avant-centre. « Nous avions déjà donné notre parole, le club (Paris Saint-Germain, ndlr) connaissait notre volonté de rester à Paris », a indiqué la femme de Mauro Icardi, dans le média Gente. « À chaque fois que nous nous sommes assis pour négocier avec la direction, je l’ai fait en sachant ce que voulait Mauro, quels clubs lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas », a-t-elle expliqué ensuite, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Wanda Nara n’a pas manqué de souligner sa complicité avec son mari. « Je connais ses rêves et où il veut aller. C’est l’avantage de toutes ces années de confiance. Il y a des choses pour lesquelles je ne le consulte pas, parce que je sais quelle sera sa réponse. On forme une bonne paire », a-t-elle fait savoir.

Nara se félicite du transfert d'Icardi en pleine pandémie de Covid-19

Mauro Icardi avait été prêté au PSG par les Nerazzurri, lors de la saison 2019-2020. Son prêt était assorti d’une option d’achat fixée à 70 M€ au départ. Lors de l’exercice écourté par la pandémie de Covid-19, le joueur de 27 ans a marqué 20 buts inscrits en 31 matches, toutes compétitions confondues. Satisfaits, les Parisiens ont levé l’option d’achat le 31 mai, tout en négociant à la baisse le montant initial. Vu la crise financière qui secoue les clubs par le Coronavirus, l’Inter Milan a finalement accepté 50 M€ plus 8 M€ de bonus. Wanda Nara se targue d’ailleurs « du mérite de pouvoir finaliser la vente en pleine pandémie ».