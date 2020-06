Bayern-Man United : Mise au point pour Corentin Tolisso

L’avenir de Corentin Tolisso est au centre de nombreuses rumeurs depuis l’arrivée de Hans-Dieter Flick sur le banc du Bayern Munich. Eric Castagnino, l’agent du milieu de terrain bavarois, a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l’avenir de son poulain.

L'agent de Corentin Tolisso se prononce sur son futur

Avec 6 titularisations depuis novembre, Corentin Tolisso a vu son temps de jeu fondre depuis l’arrivée de Hans-Dieter Flick. Le successeur de Niko Kovac ne compte clairement pas sur le champion du monde tricolore et certains médias estiment que l’ancien lyonnais vit ses dernières heures du côté de la Bavière. RMC Sport indiquait notamment que Manchester United avait déjà entamé des discussions pour récupérer le joueur de 25 ans. « Faux », selon Eric Castagnino. L’agent du milieu de terrain dément tout contact avec les Red Devils. « Je n'ai pas de discussions avec Manchester United ! Corentin est actuellement blessé et son retour sur le terrain est actuellement notre unique et absolue préoccupation », a-t-il déclaré au micro de Sky Allemagne.

Le feuilleton Tolisso loin d'être fini?

Touché à la cheville, Corentin Tolisso n’a pas disputé la moindre minute depuis la reprise de la Bundesliga. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu de terrain international aura sans doute besoin de garanties concernant son temps de jeu à un an de l'Euro prévu en 2021. S'il n'a pas l'assurance d'être important du côté de l'Allianz Arena, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais va très certainement se lancer à la recherche d'un nouveau challenge. Corentin Tolisso qui dispose toujours d'une belle côte ne devrait pas manquer de prétendants. Le champion du monde pourrait donc animer le mercato dans les prochaines semaines.