ASSE Mercato: Honorat, un troisième prétendant sur les rangs

L’ASSE pourrait perdre Franck Honorat cet été. Un nouveau prétendant pour l’ailier de l’AS Saint-Étienne a été dévoilé, en plus du Stade Brestois et du FC Lorient.

ASSE : Le FC Metz arrive sur les rangs pour Honorat

Denis Bouanga et Wesley Fofana ne sont plus les joueurs de l’ASSE les plus courtisés cet été. Franck Honorat est également sur la liste. Il est convoité par plusieurs clubs de Ligue 1. En plus du Stade du Brestois et du FC Lorient, le FC Metz s’est positionné pour tenter de le recruter cet été, selon Le10Sport. Notons que l’AS Saint-Étienne est ouvert à tout départ cet été, pourvu que le club et le joueur y trouvent leur compte. Une vente de Franck Honorat pourrait soulager les finances du club ligérien affectées par la crise du Covid-19. Le joueur de 23 ans a été recruté en provenance de Clermont Foot, en juillet 2018, contre un Chèque de 2 M€. Selon RMC Sport, le FC Lorient a fait une offre de 5 M€, bonus compris, à l’ASSE. Une offensive des Merlus qui devrait faire réagir le Stade Brestois ou encore le FC Metz, également en quête de renforts offensifs, cet été.

Franck Honorat transféré par l'AS Saint-Étienne cet été ?

Franck Honorat a été peu utilisé par l’entraineur de l’ASSE, lors de la saison dernière. Il n’a joué que 19 matchs, toutes compétitions confondues, dont 12 en Ligue 1, pour 9 titularisations et 3 passes décisives délivrées. L'aillier a pourtant réussi à convaincre Claude Puel sur ses qualités, lors de ses apparitions. Cependant, sa présence dans l'effectif stéphanois, lors de l'exercice 2020-2021 n'est pas garantie. Le manager général des Verts a annoncé un dégraissage de l'effectif qui concerne un nombre importants de joueurs. En cas d'offre intéressante, le natif de Toulon pourrait faire l'objet d'un transfert.