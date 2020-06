Montpellier HSC : Joris Chotard rempile avec le MHSC (Off.)

Joris Chotard a convaincu les dirigeants de Montpellier Hérault Sport Club cette saison. Passé professionnel au Mshc la saison dernière, il vient de prolonger le bail qui lui avait été proposé en récompense de son excellent rendement.

Le Mhsc blinde sa pépite Joris Chotard

Nouvelle prolongation au Montpellier Hérault. Après Vitorino Hilton, Ambroise Oyongo ou encore Mathis Carvalho, c’est au tour du jeune Joris Chotard de rempiler à Montpellier Hérault Sport Club. Jeudi, le MHSC a annoncé l’extension du contrat de Joris Chotard. Le club n’a pas donné de détails sur le nouveau contrat de son international U19 (6 sélections). De son côté, le titi montpelliérain n’a pas caché sa joie de prolonger avec son club formateur. Le milieu de 18 ans entend davantage s’investir la saison prochaine. Il compte « donner tout pour le club et donner le maximum pour faire une grosse saison l’année prochaine ».

Confirmation pour Chotard au Montpellier Hérault Sport Club ?

Joris Chotard a été la révélation du Montpellier Hérault Sport Club la saison qui vient de s'écouler. Passé pro en début d'exercice, il a vite tapé dans l’œil de Michel Der Zakarian. Le technicien arménien n’a pas hésité à lui donner sa chance. Le jeune milieu de terrain a terminé la saison avec 23 matches, dont 16 en tant que titulaire. Il affiche un but et une passe décisive au terme du dernier exercice. Après s’être révélé, le jeune milieu de terrain doit désormais confirmer lors de la saison à venir. C’est en tout cas le vœu de Laurent Nicollin. Le président du Mhsc souhaite que sa pépite devienne « un titulaire indiscutable à la Paillade », et ce durant de nombreuses saisons.