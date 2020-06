RC Lens : Ce que dit Guillaume Gillet de Philippe Montanier

Ancien joueur du RC Lens, Guillaume Gillet a réagi à la nomination de Philippe Montanier au poste d’entraineur du Standard de Liège. Il a rendu hommage à l’ex-coach du Racing Club de Lens.

RC Lens : Guillaume Gillet et la nomination de Montanier au Standard

Philippe Montanier a eu Guillaume Gillet sous ses ordres au RC Lens lors des deux dernières saisons (2018-2020). L’ex-défenseur central du RCL se réjouit de la nomination de son ancien coach à la tête du staff technique du Standard de Liège. Il estime que grâce à son expérience réussie à la Real Sociedad en Espagne, mais aussi à Nottingham Forest en Angleterre, Philippe Montanier a le coffre nécessaire pour réussir en Belgique. « Je suis certain qu’il a toutes les qualités requises pour faire du bon boulot en Belgique et au Standard en particulier », a déclaré Guillaume Gillet sur RTBF. Rappelons que le technicien français de 55 ans avait été élu meilleur entraineur de Liga à l’issue de la saison 2012-2013. Il avait terminé 4e du championnat espagnol avec le club basque. De l'avis du défenseur central belge, Philippe Montanier est bien le coach idéal pour Les Rouges. « On parle d’un coach qui a entraîné en Espagne et en Angleterre, mais aussi le Stade Rennais et le RC Lens (promu en Ligue 1) », a-t-il fait remarquer.

Racing Club de Lens, Guillaume Gillet encense Montanier

Dans la dernière partie de son intervention, l’arrière formé au Standard de Liège (1995-1996) a encensé Philippe Montanier. Il évoque « un coach qu’il connaissait et qu’il appréciait, déjà grâce à sa réputation », avant de travailler avec lui au Racing Club de Lens. « C’est quelqu’un de très professionnel et passionné par son métier d’entraineur", dit-il de son ancien coach au RCL. "C’est quelqu’un qui a une relation très forte avec ses joueurs. Il est proche d’eux et est toujours à l’écoute. Il essaie de créer une bonne ambiance au sein du groupe », a témoigné Guillaume Gillet libéré par Franck Haise, le succès de l'ancien coach lensois. Pour rappel, Philippe Montanier a contribué au retour du Racing Club en Ligue 1 Conforama. Sur les 53 points glanés par le club Nordiste, en 28 journées, il en a pris 47, avant son limogeage le 25 février 2020 et l'arrivée de Franck Haise à sa place. Le nouveau coach lensois n'a dirigé que deux matchs avant la fin prématurée de la saison.