Stade Rennais FC : Mohammed Salisu en route pour Rennes

Longtemps courtisé par le Stade Rennais FC (SRFC), Mohammed Salisu va poser ses valises en Bretagne cet été. Selon les informations de RMC Sport, le SRFC et le Real Valladolid sont parvenus à un accord pour un transfert du défenseur ghanéen.

Stade Rennais FC : bonne nouvelle pour Mohammed Salisu

Le Stade Rennais FC touche à son but concernant Mohammed Salisu. D’après Mohamed Bouhafsi, le SRFC a trouvé un accord avec le Real Valladolid pour le transfert du défenseur central ghanéen. Selon le journaliste de RMC Sport, Rennes devrait verser 12 millions d’euros (bonus compris) d'indemnités de transfert à la formation espagnole. Les deux clubs ayant trouvé un accord, le Stade Rennais FC doit maintenant trouver des arguments pour convaincre le jeune défenseur central. Celui-ci a encore deux années de contrat à honorer avec Valladolid. Avec l'accord trouvé entre les deux clubs, son avenir devrait bien s'écrire en Ligue 1 Conforama la saison prochaine. Il est aussi courtisé par Southampton, présenté comme un sérieux prétendant, mais Rennes garde une avance et offre de meilleures perspectives d'évolution. Le club breton jouera la Ligue des Champions la saison prochaine en plus d'être un des principaux clubs du G5 français ces dernières années.

De bons espoirs pour le Stade Rennais

Le SRFC est bien en pole position pour recruter Mohamed Salisu. Outre l’accord annoncé avec Valladolid, les Bretons qui ont terminé la saison 2020 à la 3e place après le PSG et l'OM intéressent le joueur. Selon des sources en Espagne, l'intéressé a déjà validé son choix du club Bretillien auprès de ses dirigeants avant l'entame des négociations entre les deux parties. L'accord à trouver entre l'écurie bretonne et le joueur ne serait donc qu'une formalité puisque les agents de Mohammed Salisu sont en contact avec le Stade Rennais depuis plusieurs saisons et chaque partie connait les attentes de l'autre. Ce dossier devrait donc s'accélérer les prochaines heures, même si la poursuite du championnat espagnol va légèrement différer son intégration de l'effectif rennais. le chèque de 12 millions d'euros attendu par Ronaldo Luis Nazário de Lima, l'ancienne vedette du Real Madrid, président du Real Valladolid, devrait permettre au coach Sergio Gonzalez de recruter un nouveau défenseur.