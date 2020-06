OM Mercato : Grosse pression de Rocchia sur Villas-Boas

De retour à l’ OM après une saison en prêt au FC Sochaux-Montbéliard, Christopher Rocchia se fixe un nouveau défi. Pour se faire, il a envoyé un message fort à André Villas-Boas, l'entraîneur de l' Olympique de Marseille.

OM : Rocchia menace de partir, s'il n'a pas sa place

Prêté par l’ OM au FC Sochaux la saison qui vient de se terminer, Christopher Rocchia s’est fait remarquer avec le club de Ligue 2 au point d’attirer l'attention des prétendants. En plus du Nîmes Olympique et du promu le FC Lorient, deux clubs étrangers : FC Utrecht (Pays-Bas) et Anderlecht (Belgique) sont intéressés par le défenseur de l’Olympique de Marseille. Conscient de l'intérêt qu’il suscite grâce à ses performances avec Les Lionceaux, l’arrière latéral gauche est tenté de quitter le club phocéen. « Si un club de Ligue 1 me veut en tant que titulaire, il faut être rationnel. Je veux avoir un maximum de temps de jeu », a-t-il prévenu dans La Provence. Et ce n’est pas tout ! Christopher Rocchia s’est montré direct sur sa priorité. « Ma priorité, bien sûr, c'est l'OM, mais si l'OM ne compte pas sur moi, mon choix sera vite fait », a-t-il menacé. Le message du joueur de 22 ans à André Villas-Boas est donc clair. Il estime qu’il a « progressé » et il « aimerait que le coach le voit comme un concurrent sérieux », car il veut s’imposer au club de sa ville natale.

Que peut Christopher Rocchia devant Jordan Amavi à Marseille ?

La saison dernière, Christopher Rocchia a disputé 22 matchs avec le FC Sochaux-Montbéliard en Ligue 2. Il a été titulaire 18 fois et a marqué un but. Le club doubiste avait terminé à la 14e place du championnat arrêté après 28 journées. Son prêt ayant expiré, le joueur formé à l ’Olympique de Marseille retrouvera ses coéquipiers, dont son intouchable concurrent Jordan Amavi à La Commanderie le vendredi 26 juin. Crack de l'équipe d'André Villas-Boas, Amavi a pris part à 26 des 28 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 24 fois, lors de l'exercice écourté. Notons par ailleurs que Christopher Rocchia, il est sous contrat avec l'OM, son club formateur, jusqu’en juin 2021.