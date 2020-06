Metz Mercato : Marvin Gakpa se rapproche du Paris FC

Pour se renforcer offensivement, le Paris FC songerait à Marvin Gakpa, milieu de terrain du FC Metz. En manque de temps de jeu, le joueur de 26 ans évalué à près d'un million d’euros pourrait quitter le club lorrain, deux ans après son arrivée.

Le Paris FC très actif lors de ce mercato

Le Paris FC a terminé à la 17ème place de la Domino’s Ligue 2. Désireux de se renforcer pour éviter de vivre une autre saison diffcile, les dirigeants du PFC se montrent très actifs lors de ce mercato. Après avoir recruté Gaëtan Belaud (Stade Brestois), Hugo Gambor (Orléans), Youssoupha Ndiaye (Lyon Duchère), Thibault Campanini (Gazélec Ajaccio), Moustapha Namé (Pau FC), Morgan Guilavogui (SC Toulon) et Saïd Arab (Red Star) le club parisien s’intéresse désormais à Marvin Gakpa selon Goal.

Marvin Gakpa a très peu joué cette saison

Utilisé à 13 reprises en Ligue 1 cette saison (seulement 464 minutes), Marvin Gakpa n’a inscrit aucun but et n'a délivré aucune passe décisive au cours de cet exercice. Le milieu axial du FC Metz, qui s’est révélé lors de l’exercice 2017-2018 avec l’US Quevilly-Rouen (36 matchs, 9 buts, 4 passes décisives) était l’un des joueurs clés de l’effectif Grenat lors de la saison 2018-2019. Vincent Hognon en avait fait le deuxième milieu de terrain le plus utilisé au sein de son équipe. Gakpa avait ainsi pris part à 32 matchs de Ligue 2, pour un total de 2 buts et 5 passes décisives.