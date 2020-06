Monaco, Mercato : Le FC Séville songe à Djibril Sidibé

En cas d’offre satisfaisante, Djibril Sidibé ne sera pas retenu par les dirigeants de l’AS Monaco. Alors qu’Everton souhaite le conserver dans le cadre d'un nouveau prêt, les Tofees devront faire face à la concurrence du FC Séville, également intéressé par le profil de l'arrère droit.

Djibril Sidibé ne retournera pas à Monaco

Avec l’arrêt des matchs et les conséquences financières dus au Covid-19, beaucoup de clubs vont devoir vendre beaucoup lors du mercato estival. C’est notamment le cas de l’AS Monaco, contraint de dégraisser son effectif, en vendant en priorité les joueurs avec une grosse valeur marchande qui ne rentrent pas dans les plans de Robert Moreno. Parmi ces joueurs, on retrouve Djibril Sidibé. Le joueur de 27 ans en quête de temps de jeu la saison dernière avait rejoint Everton. En une saison, le champion du monde 2018 a séduit les Toffees qui souhaiteraient prolonger son prêt d’une année afin de ne pas payer le montant de son option d’achat, fixée à près de 14 millions d’euros. Selon RMC Sport, le FC Séville, en quête d'un arrière droit capable de concurrencer Jesús Navas serait également entré dans la course pour le natif de Troyes. Des contacts entre le club andalou et l'entourage du joueur sont évoqués.

Djibril Sidibé a séduit lors de son prêt en Angleterre

Prêté à Everton lors du mercato 2019, Djibril Sidibé a convaincu en Premier League. Utilisé à 21 reprises cette saison, le latéral droit qui était en concurrence avec Seamus Coleman a délivré 4 passes décisives. Après avoir découvert la Premier League cette année, le champion de France 2017 pourrait connaitre un nouveau championnat en rejoignant le FC Séville.