Ex-Toulouse : Ali Ahamada signe dans un nouveau club norvégien

Ancien gardien du Toulouse FC, Ali Ahamada renait en Norvège où après une bonne saison à Kongsvinger, il vient de rejoindre la première division avec le SK Brann.

Un début de carrière intéressant avec Toulouse

Formé au Toulouse FC, Ali Ahamada a trouvé du temps de jeu assez rapidement. Après avoir joué le rôle de doublure de Mathieu Valverde lors de sa première saison, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable dès le départ de ce dernier en fin de contrat. Durant sa deuxième saison, il a disputé l’intégralité des 38 matchs de Ligue 1 en n’encaissant que 34 buts, faisant du Téfécé la meilleure défense du championnat. Devant partager ensuite son temps de jeu avec Zacharie Boucher lors des exercices 2013-2014 et 2014-2015 tout en restant numéro 1, il deviendra ensuite le 3ème gardien des Violets la saison suivante avec l’émergence d’Alban Lafont et l’arrivée de Mauro Goicoechea. Transféré à Kayserispor en janvier 2016, le natif de Martigues n’a jamais réussi à s’imposer, devant partager son temps de jeu avec Abdulaziz Demircan et Kayacan Erdogan puis avec Muammer Yildirim.

Ali Ahamada renait en Norvège

Après une saison sans club, Ali Ahamada rebondit à Kongsvinger en deuxième division norvégienne. En 27 matchs de championnat, le portier a réalisé 9 clean-sheet et n’a encaissé que 33 buts, de quoi attirer le SK Brann. Le 9ème d’Eliteserien a annoncé ce jeudi l’arrivée du gardien de 28 ans pour un montant encore inconnu.