Liga : Victoire logique du FC Séville dans le derby sévillan

Le FC Séville s’est logiquement imposé face au Betis dans le derby sévillan (2-0) pour la reprise tant attendue de la Liga ce jeudi.

Ocampos décisif

L’affiche était alléchante. Un derby sévillan pour la reprise du championnat espagnol. On peut difficielement faire mieux. Mais, la confrontation entre les deux clubs de la cité andalouse nous a rappelé qu’il s’agissait bien d’un match de reprise, trois mois après l’arrêt de la Liga. Au terme d’une rencontre terne, qui s’est décantée en seconde période, la logique a été respectée avec le succès des joueurs de Lopetegui. La lumière est venue (comme souvent cette saison), de l’ancien marseillais Lucas Ocampos qui va ouvrir le score à la 56e minute sur penalty. 6 minutes plus tard (62e), le Brésilien Fernando va doubler la mise d’une tête puissante sur un corner tiré par... Lucas Ocampos, encore lui.

La C1 se rapproche pour Séville

Avec cette victoire, le FC Séville consolide sa troisième place. Les Sévillans relèguent provisoirement la Real Sociedad à quatre longueurs au classement. Si les deux mastodontes devant, le Real et le Barça, semblent inaccessibles, la place en Ligue des champions, elle se rapproche de plus en plus pour les coéquipiers de Diego Carlos. De son côté, le Betis Séville regarde plus vers le bas, avec seulement 8 points d’avance sur le premier relégable, Majorque.