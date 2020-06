Mercato ASSE : Une pépite 5 étoiles visée par Claude Puel

Le coach de l’ ASSE, Claude Puel travaille à faire signer une pépite 5 étoiles dans les prochaines semaines. Engagé dans son opération rajeunissement de l’équipe de l’ AS Saint-Étienne, le technicien de 58 ans s’implique personnellement dans les choix de ses futurs joueurs.

Mercato ASSE : Qui est Hamza Mouali, la cible de Saint-Étienne ?

Joueur de Paradou Athletic Club, Hamza Mouali est âgé de 22 ans. Le joueur passé pro en juillet 2017 est reconnu pour la qualité de ses interventions. Talentueux, il a su s’imposer au sein de son club algérien grâce à sa technique. Solide et rapide avec une bonne lecture de jeu et très bon dans les anticipations, il s’est rapidement aguerri à la compétition dès sa première saison. Quelques 24 matchs de championnat algérien lui ont permis de prendre le pouvoir à son poste au Paradou FC. La saison passée a été celle de la confirmation avec 25 matchs sur les 30 à son compteur, auréolé d’un but face à AS Aïn M'lila, en 14e journée de Division 1 algérienne. Dans son pays, la cible de l’ ASSE est donc déjà un nom connu à qui des spécialistes locaux prédisent un bel avenir.

Les forces à la lutte avec l’ AS Saint-Étienne

Claude Puel, après avoir visionné plusieurs vidéos des matchs d’Hamza Mouali, souhaite le faire venir à l’ ASSE. Estimée à moins de 1 million d’euros, cette cible est à la portée de l’écurie stéphanoise sur le plan financier. À noter que Claude Puel travaille sur deux tableaux dans la construction du nouveau projet sportif de l’ ASSE. Il veut non seulement rajeunir l’équipe, mais il veut aussi éjecter de ses rangs tous les joueurs aux salaires trop importants. Sans forcement parler de salary cap, le coach stéphanois veut mettre en place une jeune équipe de copains plus préoccupés par les performances sportives que par des histoires pécuniaires. Un projet confirmé par les transferts de Setigui Karamoko (Béziers) et Jean-Philippe Krasso (Epinal) qui ne perceront pas les caisses du club contrairement à Stéphane Ruffier ou Timothée Kolodziejczak, poussés vers la sortie. Mais sur chaque cible de qualité existe une concurrence. Claude Puel travaille donc à prendre de vitesse les clubs intéressés par le joueur. Le nom du Bétis Séville a déjà été évoqué dans l’entourage du défenseur Hamza Mouali. Outre ce concurrent espagnol de l’ ASSE, Mainz a déjà fait superviser le joueur de 22 ans. Tout dernièrement, c’est Southampton qui s’est montré entreprenant en s’adressant aux dirigeants de Paradou Athletic Club.

Mercato ASSE : Hamza Mouali intéressé par Sainté

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel connait cet engouement autour de ce joueur qu’il aimerait bien avoir dans ses rangs au plus vite. Les conditions contractuelles de l’intéressé offrent un certain confort à l’ ASSE dans les négociations pour son transfert. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Hamza Mouali peut pousser pour rejoindre le club stéphanois en jouant sur un éventuel refus de prolonger. Le joueur est intéressé par une expérience à l’ AS Saint-Étienne qui a lancé son compatriote Faouzi Ghoulam, aujourd'hui sociétaire de SSC Naples. Auteur de 19 matchs et 1 but en championnat algérien cette saison, il est connu pour sa polyvalence, un point important aux yeux de Puel. Le coach stéphanois n'a toujours pas répondu favorablement à la demande de Loïc Perrin de continuer à jouer malgré une fin prochaine de son contrat.