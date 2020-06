AS Monaco : Tiémoué Bakayoko proche d'un retour en Italie

De retour à l’AS Monaco l’été dernier, Tiémoué Bakayoko n’ira pas au-delà de son prêt sur le Rocher. Le milieu de terrain de Chelsea pourrait retrouver l’Italie cet été. L'AC Milan voudrait récupérer le joueur.

Tiémoué Bakayoko bientôt de retour à l’AC Milan ?

Tricard du côté de Chelsea, Tiémoué Bakayoko ne devrait pas évoluer avec les Blues la saison prochaine. Depuis sa signature en 2017, le milieu de terrain n’a joué qu’une seule saison, sa première, avec le club londonien. Prêté à l’AC Milan lors de sa deuxième année de contrat, il vient de terminer un nouveau prêt à l’AS Monaco . Avec son ancien club, le Parisien a retrouvé des sensations et du temps de jeu. Le milieu défensif a ainsi disputé 20 matchs de Ligue 1 comme titulaire pour un but et deux passes décisives. Toutefois, le club de la Principauté ne va pas le conserver. A défaut de retourner à Chelsea, Tiémoué Bakayoko pourrait encore poser ses valises à Milan. Selon Foot Mercato, les Rossoneri voudraient de nouveau bénéficier des services de l’ancien monégasque.

Un nouveau prêt pour Bakayoko ?

Le joueur formé au Stade Rennais avait réalisé une saison pleine lors de sa première pige en Italie. Il avait disputé 42 matchs toutes compétitions confondues pour un but et un assist. D’après le média, le club lombard aurait déjà entamé des discussions avec Chelsea. Après deux prêts successifs, le site spécialisé croit savoir que les Blues privilégieraient cette fois un transfert de Bakayoko. Reste maintenant à savoir si le club londonien fera des concessions pour le milieu de terrain. Celui-ci avait été recruté à 40 millions d’euros par la formation londonienne. Tiémoué Bakayoko est encore sous contrat avec le pensionnaire de Stamford Bridge jusqu’en 2022.