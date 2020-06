OM Mercato : 5 premiers contrats pro à boucler ce vendredi

L’ OM s’active pour la signature des premiers contrats professionnels de plusieurs jeunes du centre de formation. Ce vendredi après-midi, l’Olympique de Marseille devrait enregistrer la signature de 5 jeunes talents de la Commanderie.

OM : 5 pépites attendues aujourd’hui pour signer pro

L’ OM ne veut plus revivre un autre cas Isaac Lihadji (2002), qui a choisi de lui tourner le dos pour s’engager avec le LOSC (probablement début juillet). Alors, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ne souhaitent plus perdre de temps pour proposer à leurs jeunes du centre de formation de signer leur premier contrat professionnel. Ainsi, après le jeune défenseur central Aaron Kamardin (18 ans) qui a déjà signé son contrat de 3 ans il a y une semaine, 5 autres jeunes talents de la Commanderie devraient s’engager ce vendredi après-midi. Selon les informations de La Provence, il s’agit de Nassim Ahmed (2000), Ugo Bertelli (2003), Richecard Richard (2002), Jorès Rahou (2003) et Cheikh Souaré (2002). Ces 5 pépites sont attendues pour parapher également un bail de 3 ans.

Négociations en cours pour 3 autres jeunes talents

Mais ce n’est pas tout. L’ OM compte encore faire signer 3 autres pépites du centre de formation. Toujours selon le quotidien régional, il s’agit de Yacine Ressa (2001), Niels Nkounkou (2000) et Fabio Vanni (2002). Mais pour ces 3 jeunes talents, les négociations se poursuivent et rien n'est encore acté.