Joueur de Galatasaray (Turquie) depuis 2017, Younès Belhanda n’oubliera jamais un match compliqué qu’il avait joué contre le RC Lens alors qu’il faisait ses débuts professionnels au Montpellier HSC (2009-2013).

Younès Belhanda bloqué par Serge Aurier

Dans un live sur Twitter avec Manu Lonjon, Younès Belhanda a reconnu que pour ses débuts en pro au Montpellier HSC, il ne pouvait pas évoluer à son poste de formation, car il était barré par des coéquipiers plus talentueux. « Pour ma première saison en professionnel, je ne peux pas jouer comme numéro 6 car il y a déjà des monstres à ce poste, comme Tino Costa ou Marveaux », a-t-il admis. Mais René Girard, alors entraîneur des Montpelliérains, ne le laissera pas sur le banc et le repositionne sur les ailes : « Donc René Girard, il décide de me mettre ailier gauche ou ailier droit. » Arrive ensuite un match contre le RC Lens. L’international marocain va vivre un soir compliqué, d’abord face à Serge Aurier qu’il ne parvient pas à passer. « On débarque à Lens, je suis ailier gauche, Souleymane Camara est à droite. Le match commence, j’ai Serge Aurier devant moi, impossible de le passer », s’est-il souvenu. Alors, le joueur de 30 ans croit que la solution réside dans un changement d’aile. « J’appelle Souley pour inverser et il est ok », raconte-il.

Younès Belhanda également coincé par Henri Bédimo

Mais le changement de poste s’avère inutile, car le Marocain se retrouve face au Camerounais Henri Bédimo qu’il ne peut pas passer non plus. « Je file à droite et je me retrouve face à Bédimo, puah… Je me dis ce soir là, je ne vais pas passer une seule fois », se rappelle Younès Belhanda avant de conclure : « Ces deux joueurs m’avaient choqué ». Mais le Montpellier HSC s’était imposé.