OL Mercato : Pape Cheikh Diop lâche un indice sur son futur.

Prêté par l’OL au Celta Vigo, Pape Cheikh Diop doit normalement revenir à Lyon dès le 30 juin. Mais, il n’est pas pressé de rentrer. Il a même transmis une doléance au club rhodanien.

OL : Pape Cheikh Diop se plait au Celta Vigo

Le prêt de Pape Cheikh Diop, milieu de terrain de l’OL, sera-t-il prolongé ou non au-delà du 30 juin ? La question se pose, car le championnat espagnol a repris jeudi et il reste encore 11 matchs à disputer. Classé 17e, le Celta Vigo lutte pour se maintenir en Liga. Et le milieu de terrain veut aider le club galicien à atteindre son objectif. « J’ai discuté avec l’OL. Ce que je veux, c’est être ici (à Vigo) et au moins finir la Liga », a-t-il indiqué au quotidien AS. La raison ce ce choix ? « Je me sens bien à Vigo et je veux rester pour aider l’équipe à atteindre son objectif », a-t-il répondu dans le journal sportif. Concernant son avenir, Pape Cheikh Diop n’a pas de certitudes pour l’instant. Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2022, le joueur de 22 ans attend de voir « ce qui se passe », dès son retour à Lyon. Notons que le prêt du natif de Dakar au Celta Vigo est accompagné d'une option d'achat.

Pape Cheikh Diop en quête de temps de jeu

Pape Cheikh Diop avait été recruté au Celta Vigo en juillet 2017, contre un montant de 10 M€. Mais il n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe de la capitale des Gaules en deux saisons. Ce qui justifie d’ailleurs son prêt à son ancien club. En Galice, l’Hispano-Sénégalais a retrouvé du temps de jeu, ce qu'il n'avait pas à l'OL. Il a disputé 14 matchs de Liga et 3 matchs en Coupe du Roi. La Liga ayant repris, le milieu relayeur pourrait accroitre son temps de jeu, si les deux clubs trouvent un accord sur la prolongation de son bail.