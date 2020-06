PSG Mercato : Paris a ciblé Van Dijk pour succéder à Thiago Silva

Défenseur le plus cher du monde, Virgil Van Dijk devrait prolonger son contrat avec Liverpool. Pourtant, le PSG a tenté de recruter l'international néerlandais afin de succéder à Thiago Silva, dont le bail ne sera pas prolongé.

Le PSG a tenté un gros coup avec Virgil Van Dijk

C’est décidé, Thiago Silva ne portera pas le maillot du PSG la saison prochaine. Le club de la capitale a pris la décision de ne pas renouveler son bail qui expire le 30 juin prochain. Après huit années de bons et loyaux services, le défenseur de 35 ans va donc quitter le navire parisien cet été. Le départ de Thiago Silva désormais acté, une question revient en boucle du côté de Paris : qui sera son successeur ? Aucune certitude ne se dégage pour le moment, même si plusieurs noms sont évoqués dans la presse ces derniers jours. Kalidou Koulibaly, Milan Škriniar, Çağlar Söyüncü... de nombreux leaders défensifs sont régulièrement associés au PSG. Et selon les informations du journal The Sun, Leonardo a tenté un gros coup du côté de Liverpool. Le directeur sportif parisien a essayé de recruter Virgil Van Dijk afin de renforcer l’arrière-garde parisienne.

L’offre conséquente du PSG pour Virgil Van Dijk

La source indique en effet que le PSG a formulé une offre conséquente pour s’attacher les services de Virgil Van Dijk. Paris aurait proposé un contrat de cinq ans avec un salaire annuel de 16 millions d’euros pour le défenseur central de Liverpool. Une proposition intéressante, mais rapidement déclinée par Virgil Van Dijk. Le journal britannique assure que le roc néerlandais a repoussé l’offre du PSG, car il souhaite prolonger son aventure avec les Reds. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il devrait prolonger de deux années supplementaires avec Liverpool, soit jusqu’en juin 2025 avec une belle révalorisation salariale à la clé. Une belle occasion ratée donc pour le PSG qui devrait ne pas forcément recruter un défenseur central de renom cet été.