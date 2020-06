Premier League : Des maillots Black Lives Matter pour la reprise

Le slogan antiraciste “Black Lives Matters” sera apposé sur les maillots des joueurs pour la reprise de la Premier League selon plusieurs médias anglais.

La Premier League soutient le mouvement “Black Lives Matters”

Alors que plusieurs joueurs de football ont déjà rendu hommage à George Floyd depuis sa mort, la Premier League se montre à son tour solidaire avec le mouvement “Black Lives Matters”. “Les joueurs de Premier League devraient porter la phrase ‘Black Lives Matter’ sur le dos de leurs maillots à la place de leurs noms lors de la première journée de la reprise du championnat”, affirme The Daily Telegraph. Selon les informations du quotidien londonien. “Les joueurs prévoient également de poser leur genou à terre, même s’il s’agit là d’une initiative qui sera organisée séparément et qui n’a pas été discutée par les clubs.”

Un hommage pour les victimes du Covid-19

Enfin le journal britannique The Guardian fait savoir également qu’un hommage aura lieu avant le début des matchs pour les victimes du coronavirus. “Une minute de silence se tiendra avant chaque match de cette journée de Premier League. Une façon d’honorer ceux qui sont morts à cause du Covid-19”, explique The Guardian.

Après une pause forcée de près de trois mois due à la pandémie de coronavirus, la championnat anglais va reprendre mercredi prochain avec les rencontres Aston Villa - Sheffield et Manchester City - Arsenal.