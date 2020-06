FC Metz Mercato : Le gardien Delecroix a prolongé (officiel)

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Delecroix ne quittera pas le FC Metz cet été. Les dirigeants messins ont décidé de prolonger son bail d’une saison supplémentaire.

Paul Delecroix est désormais lié au FC Metz jusqu’en 2021

Fin de suspens dans le dossier Paul Delecroix ! Le gardien de but ne quittera pas le FC Metz cet été. Le club messin vient en effet d’officialiser la prolongation de son bail. Le gardien de but a prolongé d’une année supplémentaire. C’est dans un communiqué officiel que le club a annoncé la nouvelle. « Au club depuis juillet 2018, le gardien de but a prolongé son contrat d'une saison. Le joueur de 31 ans est désormais lié au club messin jusqu’en juin 2021 », a annoncé le FC Metz.

Le gardien de but se plait à Metz

De son côté, Paul Delecroix n’a pas caché sa joie de poursuivre son aventure avec le FC Metz. Recruté en juillet 2018 en provenance du FC Lorient, le joueur de 31 ans va entamer sa troisième saison au sein du club messin. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le FC Metz (…) toute ma famille s’y sent bien. Je suis donc très content de prolonger », a-t-il déclaré. Doublure d'Alexandre Oukidja, Paul Delecroix a disputé 4 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.