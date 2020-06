Stade Rennais : Hamari Traoré en négociation avec le PSG ?

À une année de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Hamari Traoré pense à un départ. Aux dernières nouvelles, le défenseur rennais serait en contact avec le PSG, l’un de ses principaux prétendants.

Début de négociations entre Hamari Traoré et le PSG ?

Le Stade Rennais pourrait perdre beaucoup de joueurs cet été. Eduardo Camavinga, courtisé par le Real Madrid, pourrait quitter le club. Le club brétillien pourrait également perdre un autre joueur. Hamari Traoré, qui sort d’une belle saison avec les Rouges et Noirs (5 passes décisives en 27 matches), intéresse le PSG. Le club de la capitale a coché le nom de l’international malien comme possible solution pour l’après-Thomas Meunier, dont le bail prend fin le 30 juin. Cet intérêt permanent du PSG ne laisse pas insensible le joueur du Stade Rennais. En tout cas, Hamari Traoré commence à tâter le terrain en vue de son arrivée au Paris Saint-Germain. Foot Mercato révèle que les discussions ont déjà débuté entre Paris et l’entourage du joueur. Le défenseur se serait même renseigné sur la vie au sein du club de la capitale. Des indiscrétions qui en disent long sur les intentions du latéral droit.

Quelle décision du Stade Rennais pour le latéral droit ?

À l’heure actuelle, Hamari Traoré n’a pas encore tranché concernant la suite de sa carrière. Les dirigeants du Stade Rennais souhaitent le conserver le plus longtemps possible. Les Bretons aimeraient renouveler son contrat expirant en juin 2021, mais le joueur de 28 ans n’a pas encore donné son accord. Sa réticence, pour certaines sources, en dit long sur ses réelles intentions. Le Betis Séville, en quête de renfort défensif, s'est lui aussi intéressé au joueur Rouge et Noir. Le club espagnol est en embuscade sur ce dossier en cas de l'échec des supposées tractations du PSG pour essayer de le recruter.