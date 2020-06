Chelsea-Mercato : Les Blues devront attendre pour Timo Werner

Si la presse allemande a déjà annoncé que Timo Werner allait rejoindre Chelsea, ce transfert tarde à se réaliser. La presse anglaise vient de dévoiler la raison de ce retard.

Petit couac pour boucler le transfert de Timo Werner

Alors que Bild a déjà annoncé l’arrivée de Timo Werner à Chelsea cet été, l’officialisation de cette signature prend du retard. Pour The Athletic, celui-ci s’explique par la crise sanitaire actuelle. Autant en Allemagne qu’en Angleterre, les mesures sont strictes pour les footballeurs. Le média anglais rappelle ainsi que les joueurs de Bundesliga doivent limiter les contacts avec l’extérieur. Il est donc impossible pour le buteur du RB Leipzig de se rendre à Londres pour passer sa visite médicale et parapher son contrat. En Angleterre, le joueur de 24 ans devra même se soumettre à une période d’isolation de deux semaines. Chose que ne peut accepter Leipzig au moment où la Bundesliga entre dans sa dernière ligne droite. Chelsea de son côté ne peut pas envoyer des émissaires et des médecins en Allemagne, de peur d’être privé d’une partie de son staff au moment où la Premier League doit reprendre.

Le juteux contrat de Werner à Chelsea

Avec cette situation, Timo Werner ne devrait signer son contrat avec Chelsea qu’une fois la saison terminée en Allemagne. La Bundesliga doit prendre fin le 27 juin. Il faut dire que les Blues n’ont pas lésiné sur les moyens pour convaincre le buteur de Leipzig. Selon les informations de Bild, un joli contrat attend l’international allemand (29 sélections/11 buts) à Stamford Bridge. Celui-ci devrait émarger à 10 millions d’euros annuels pendant cinq saisons. Sans compter que le club londonien va dépenser un montant compris entre 55 et 60 millions d’euros comme indemnité de transfert.