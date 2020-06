RC Lens, OM Mercato : Clermont, des indices sur Adrian Grbic

Adrian Grbic, l’une des cibles prioritaires du RC Lens, également suivi par l’OM, anime déjà le mercato estival ouvert le 8 juin en France. Pascal Gastien, l’entraineur du buteur de Clermont Foot se prononce sur son avenir.

RC Lens : Adrian Grbic est-il apte pour le saut en Ligue 1 ?

Où va jouer Adrian Grbic lors de la saison 2020-2021 ? Au RC Lens, à l’OM, au Stade Brestois ou encore à Clermont Foot ? Difficile de répondre à ces interrogations 4 jours après l’ouverture du marché des transferts dans l’Hexagone. Néanmoins, il y a une certitude, le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 est très courtisé. Le Racing Club de Lens et le Stade Brestois auraient fait des offres repoussées par le club auvergnat. Le coach d’Adrian Grbic estime qu’il a les atouts pour évoluer au haut niveau, après sa saison réussie à Clermont Foot. « Je pense qu’il a les qualités et le talent pour aller en Ligue 1 directement », a assuré Pascal Gastien, avant de souligner les points forts du joueur de 23 ans. « Il est très complet. Techniquement, il est très fort, notamment sa technique de frappe qui est son plus gros atout », a-t-il souligné.

Adrian Grbic est le seul à décider de son avenir, selon Gastien

Sur les probables destinations d'Adrian Grbic : RC Lens, Olympique de Marseille ou Brest, Pascal Gastien n’a pas fait de recommandation. « C’est à lui de voir… », a-t-il déclaré dans son entretien à 90min. Le buteur autrichien a marqué 17 buts et a délivré 4 passes décisives en 26 matchs disputés en Ligue 2, la saison dernière. D’après l'entraineur clermontois, « l'attaquant a encore une grosse marge de progression ». Par ailleurs, Gastien n'exclut pas la possibilité de voir son protégé poursuivre l'aventure en Auvergne.