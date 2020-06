OL : Aulas officialise un tournoi de préparation mi-juillet à Lyon

Désireux d'organiser un tournoi de préparation afin que son équipe puisse se remettre en jambes pour la fin de saison, Jean-Michel Aulas a défini les contours de cette compétition amicale.

L'OL et le PSG réunis par Aulas au Groupama Stadium du 13 au 18 juillet ?

L'Olympique Lyonnais tient son tournoi. Jean-Michel Aulas a confié via Téléfoot qu'il allait organiser un tournoi amical au Groupama Stadium afin que son équipe retrouve le rythme. L'OL doit disputer 2 matchs, voire plus: la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus. les Lyonnais pourraient même disputer 5 matchs, puisque l'UEFA envisage un "Final 8" qui verra les quarts, demies, et finale, se disputer en une seule manche.

Pour se préparer, le boss de l'OL a annoncé qu'un tournoi allait se tenir au Groupama Stadium du 13 au 18 juillet. Six équipes prendront part à cette remise en jambes. Parmi celles-ci, on pourrait retrouver le PSG dont une participation est en bonne voie. L'idée est de rassembler les meilleures équipes françaises et probablement, une équipe de MLS. En août, l'OL organisera une compétition similaire pour son équipe féminine qui prépare la fin de sa campagne de Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas prévoit d'y inclure le club qu'il a récemment racheté, l'OL Reign.